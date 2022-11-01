Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım, Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeleri olacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye çözüm için görüşmelerini sürdürecek. Cumhurbaşkanımız bugün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşecek." ifadelerini kullandı.