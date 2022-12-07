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Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin F-16 kararına ilişkin açıklama: Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-16 kararına ilişkin, "ABD'nin F-16 şartını kaldırması olumlu bir gelişme, bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor" dedi

Giriş: 07.12.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin F-16 kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin F-16 şartını kaldırması olumlu bir gelişme, bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Biden ile Bali'deki görüşmesinde F-16 konusunda olumlu adımlar olduğunu söylemişti. Nihai metinde olumsuz bir ifadenin olmaması olumlu bir gelişme. Bir an önce nihayete ulaşması gerekiyor, bu herkesin yararına" dedi.

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