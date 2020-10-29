Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Bir zamanlar Fransa" paylaşımı

AA

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Bir zamanlar Fransa" notuyla, eski Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın 8 Şubat 2006'da Hz. Muhammed karikatürleri olayı kapsamında basın özgürlüğü ve dini inançlara saygıya dair açıklamasını Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştı.

Chirac'ın söz konusu açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Karikatürler ve Müslüman dünyasında yarattıkları tepkilerle ilgili olarak, ifade özgürlüğünün Cumhuriyet'in temellerinden biri olmakla beraber aynı zamanda hoşgörü ve tüm inançlara saygı değerlerine dayanmakta olduğunu hatırlatırım. Başkalarının inançlarını ve özellikle de dini inançlarını yaralayabilecek her şeyden kaçınılmalıdır. İfade özgürlüğü sorumluluk ruhuyla kullanılmalıdır. Tutkuları tehlikeli bir şekilde körükleyebilecek tüm bariz kışkırtmaları kınıyorum."