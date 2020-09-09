Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 9 Eylül mesajı:

AA

Çavuşoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ile gazilerini saygı ve rahmetle andığını aktaran Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın tazminata mahkum olduğunu anımsatarak "O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu." mesajını verdi.