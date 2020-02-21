AA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türkler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ırkçı terör saldırısına ilişkin taziye mesajı gönderdi.

Maas mesajında, bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkler için başsağlığı dileyerek, yabancı düşmanlığı ile mücadelede ve demokraside kararlı olduklarını belirtti.