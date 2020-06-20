Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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