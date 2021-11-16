Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

AA

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Baabda Sarayı'nda Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü ifade etti.

Avn ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım'ın Lübnan Milli Günü olması vesilesiyle şimdiden kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geleceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile görüşmüştü.