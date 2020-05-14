Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Seyyale telefonda görüştü.

İkilinin, bu görüşmede Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunu ele aldığı belirtildi.