Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Libya’nın başkenti Trablus’a ulaştı.

Malta’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda yetkililer tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülüyor.