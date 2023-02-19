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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırıkhan ve İskenderun'u ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kırıkhan ve İskenderun'u ziyaret etti. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hafta başında depremden etkilenen bölgeleri yeniden ziyaret edeceğini anımsattı

Giriş: 19.02.2023 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırıkhan ve İskenderun'u ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Kırıkhan ve İskenderun'u ziyaret etti
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AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’ın Kırıkhan ve İskenderun ilçelerine ziyarette bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Kırıkhan ilçesindeki koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Burada, çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, çıkışta, arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, daha sonra Kırıkhan’ın Ceylanlı Mahallesi’ni ziyaret ederek depremzedelerle görüştü.

Mahalle sakinlerine başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da hafta başında depremden etkilenen bölgeleri yeniden ziyaret edeceğini anımsattı.

Mahallelilerin taleplerini de dinleyen Çavuşoğlu, deprem nedeniyle bölgede oluşan yaraları hep birlikte saracaklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra İskenderun’a geçerek buradaki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) merkezini ziyaret etti.

Burada çalışmaları yürütenlerle tek tek tokalaşan Çavuşoğlu, yetkililerden, İskenderun’daki duruma ve çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Çavuşoğlu, daha sonra İskenderun merkezde depremzedeler için kurulan bir çadır kenti de gezdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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