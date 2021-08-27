Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Al Sani ile yaptığı görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görevini devreden İran eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e "Sevgili Cevad Kardeşim, ortak meselelerde sizinle iş birliği yapmak bir zevkti. Tanınmış bir entelektüel ve başarılı bir diplomat olarak Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere katkınız her zaman hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani bugün, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret eden Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.