Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü.

23.07.2021 - 21:12 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü
AA

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İspanyol mevkidaşı Albares'i yeni görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirterek, "İkili ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmede hemfikiriz. 7. Türkiye-İspanya Hükümetlararası Zirve'nin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Son olarak ülkesinin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Jose Manuel Albares, 12 Temmuz'daki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü çift paylaştı... Bayramlaşma anları olay oldu
Ünlü çift paylaştı... Bayramlaşma anları olay oldu
Rüşvet operasyonuyla ortaya çıktı... Tuvaletleri bile altın kaplama
Rüşvet operasyonuyla ortaya çıktı... Tuvaletleri bile altın kaplama
Uluslararası projede başrol oldu
Uluslararası projede başrol oldu
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu
Bakan Çavuşoğlu, Özbek ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Özbek ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu G20 Toplantısı'nda
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu G20 Toplantısı'nda
Levent Aykul kimdir, neden vefat etti?
Levent Aykul kimdir, neden vefat etti?
Gün batımı keyfi faciayla son buldu!
Gün batımı keyfi faciayla son buldu!