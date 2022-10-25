Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı

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