Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu öncesinde konuştu

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında bilgi verdi.

Yarın öğleden önce GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde zirvenin gerçekleştirileceğini anlatan Çavuşoğlu, 1996 yılında kurulan GDAÜ'nün 13 ülkenin tamamını aynı masa etrafına toplayan tek oluşum olduğunu söyledi.

GDAÜ'nün dönem başkanlığını 1 Temmuz 2020'de Kosova'dan devralan Türkiye'nin süreci üçüncü kez üstlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin de dönem başkanlığını 1 Temmuz 2021 itibarıyla Yunanistan'a devredeceğini kaydetti.

Dönem başkanlığı boyunca enerji, kadın, organize suçla mücadele, tarım, göç yönetimi ve istihdam gibi konularda 40'tan fazla faaliyet düzenlediklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Yarın düzenleyeceğimiz toplantılara katılımın özellikle çok yüksek olduğunu söylemeliyim. Bu aslında salgına rağmen ülkemize duyulan güvenin de bir göstergesidir. 8 ülkenin devlet veya hükümet başkanı zirveye, 9 ülkenin dışişleri bakanları da bakanlar toplantısına katılacak. Diğer ülkeler de farklı seviyelerde temsil edilecekler. Toplantılara, AB'den de, 'ev sahibi ülke konuğu' olarak Yüksek Temsilci Borrell katılacak. Toplantılarda, bölgedeki genel durumu ve son gelişmeleri ele alacağız. Bölgenin önümüzdeki 10 yıllık ekonomi ve kalkınma hedeflerini ortaya koyan Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi de Zirve'de kabul edilecek."

Çavuşoğlu, zirve sonrasında ortak bildiri yayınlanacağını bildirdi.

Ayrıca GDAÜ'nün operasyonel kolu olan Bölgesel İşbirliği Konseyinin de yıllık toplantısının da Antalya'da gerçekleştirileceğini dile getiren Çavuşoğlu, TBMM'nin de bir yıldır GDAÜ'nün Parlamenter Asamblesinin dönem başkanlığını yürüttüğünü, 8. Genel Kurulu toplantısının da 21-21 Haziran'da Antalya'da yapılacağını belirtti.

DİPLOMASİ TÜRKİYE'DE ANTALYA'DA KONUŞULACAK

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabıyla 18 Haziran'da başlayacağını ve 20 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.

Bakanlık olarak dünyadaki gelişime ayak uydurmak için yenilikler ve açılımlar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Bu nedenle diplomasi alanında tüm konular Türkiye'de konuşulsun istedik. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun geçen sene salgın nedeniyle yüz yüze yapılamadığını, dijital ortamda gerçekleştirildiğini anımsattı.

Forumun ana temasının "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olduğunu belirten Çavuşoğlu, forumun Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan unsurun diplomasi alanına odaklanmış olması olduğunu aktardı.

Forumda diplomasiyi ilgilendiren her konunun yaratıcı, vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülmesini istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle, katılımcıların ağırlığını resmi görevliler oluştursa da katılımcılardan resmi beyan yapmalarını beklemiyoruz. Forumun farklı bakış açılarını yansıtan liberal bir tartışma platformu olmasına önem veriyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'yla diplomaside sahada ve masadaki nüfuzumuzun düşünce alanında güçlendirilmesini de hedefliyoruz. Cuma gününden itibaren liderlerin katılacağı 2 oturuma ilaveten, bölgesel, küresel ve tematik konu başlıklarında 15 oturum ile çok sayıda ikili mülakat, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinlik gerçekleştirilecek. Antalya Diplomasi Forumu'nun bu ilk toplantısı, salgın döneminde fiziki katılımla ve tüm sağlık tedbirlerine riayet edilerek düzenlenecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacak. Foruma, üst düzey devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş yetkilileri, kanaat önderleri, akademisyenler, parlamenterler ile medya ve özel sektör temsilcileri katılacak. Şimdiye kadar, 12 devlet ve hükümet başkanı, 43 dışişleri bakanı, 4 eski devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 50 uluslararası örgüt temsilcisi veya eski hükümet yetkilisi katılımını teyit etti. Forumun, kısa sürede, uluslararası alanda önemli bir saygınlık ve görünürlük kazanacağına inanıyoruz."

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun, Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi vakıflaşması için çalışmaları sürdürdüklerini, Forumu daha profesyonel bir düşünce kuruluşu ve tartışma platformu haline getirmek istediklerini kaydetti.