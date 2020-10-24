Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 75. yılını kutladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM'nin 75. yaşında Genel Kurul Başkanlığını yapmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM'nin kuruluşunun 75. yılını kutladığı mesajında Çavuşoğlu, Türkiye ve BM bayraklarının yanı sıra "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" etiketine yer verdi.