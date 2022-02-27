Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki insani durum ve ateşkesin sağlanması hususları ele alınmıştır" denildi.

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