Bakan Çavuşoğlu, BAE'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu´na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri´ne (BAE) geldi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sir Bani Yas Forumu´na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri´nin başkenti Abu Dabi´deyiz" ifadelerini kullandı.

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