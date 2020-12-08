HABERTURK.COM / AA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buna göre;

Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ne

Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliği'ne

Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne

Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne

Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'ne

Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ne

Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliği'ne

Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'ne atandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.