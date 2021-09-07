Çavuşoğlu, Bahreyn ve Özbekistan'lı mevkidaşlarıyla görüştü

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zayani ile "ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri" ele aldı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife dün yaptığı açıklamada "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söylemişti.

Bakan Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile ise Afganistan konusunu görüştü.