Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile BAE'li mevkidaşı Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye ve BAE arasında bir süredir yakın diplomatik ilişkiler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos'ta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmesini "tarihi bir görüşme" olarak nitelendirmişti.

Erdoğan da, katıldığı programda BAE ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktarmış, "Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam da BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ele alındığı bildirilmişti.