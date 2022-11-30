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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısı için bulunduğu Polonya'da Azeri mevkidaşı Bayramov ve AGİT Genel Sekreteri'yle görüştü.

Giriş: 30.11.2022 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Polonya'da
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AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Polonya'da, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Çavuşoğlu, başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alındığı ve atılacak adımların istişare edildiği belirtildi.

AGİT GENEL SEKRETERİ'YLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile de görüştü.

Görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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