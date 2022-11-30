Bakan Çavuşoğlu Polonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Polonya'da, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Çavuşoğlu, başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alındığı ve atılacak adımların istişare edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile de görüştü.

Görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Fotoğraf: AA