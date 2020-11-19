Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Abdullah'la Afganistan barış sürecindeki gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, "Kendisinin bu süreçteki çabalarını destekliyoruz. Ülkemizin dost ve kardeş Afgan halkının barış talebine güçlü desteği devam edecek." ifades​​​​​​​ini kullandı.

19-20 Kasım 2020'de Türkiye'de bulunacak Abdullah'ın görüşmelerinde Afganistan barış sürecine ilişkin gelişmeler ile iki ülkeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.