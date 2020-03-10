AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (5)



- "(Rusya zirvesindeki görüntüler) Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bir şey değil" - "(Rus medyası) En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar" - "(Yurt dışındaki Türk vatandaşlarından, koronavirüsten ötürü Türkiye'ye dönmeyi talep edenlere ilişkin) Gelmek isteyen vatandaşlarımızı da hiçbir zaman bırakmadığımız gibi bundan sonra da oralarda bırakmayız" - "(Doğu Akdeniz'de sondaj) Libya'nın kıta sahanlığı içinde de Libyalı şirketlerle ya da üçüncü ülke şirketleriyle anlaşabilirsek yapabiliriz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus medyasında artan Türkiye aleyhinde propaganda içerikli haberlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretindeki bazı görüntüleri çarpıtan yayınlara ilişkin, "Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bir şey değil." dedi.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Son dönemde devlet kontrolündeki Rus medyasında, Türkiye aleyhine propaganda içerikli haberlerin arttığı ve Erdoğan'ın Moskova ziyaretindeki bazı görüntülerin çarpıtıldığı yayınlar yapıldığı hatırlatılan Çavuşoğlu, Türk medyasında da bu kara propagandadan memnun olanlar bulunduğunu ve bu kişileri anlamadığını söyledi.

Söz konusu ziyarette, Erdoğan'ın kapıda bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına, bunu ortaya atanların protokol kurallarını bilmediğine işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esas Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Esasen Cumhurbaşkanımıza Putin de söylemişti, 'Size yapılan bir saygısızlık bana yapılan bir saygısızlık' demiştir. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi bile doğru bir şey değil. (Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov) Bunun kendi tutumları olmadığını, basının işte böyle seviyesinin düşük olduğunu bizzat söyledi. Şimdi ama bir gerçek var. Uçak düşürme hadisesinden sonra da yaşadık. Maalesef Rus medyası, Sputnik'te de aynı şekilde görüyoruz. Bazen Russia Today bunu pompalıyor. Hemen en ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyor. Biz bunu yapıyor muyuz? Geçmişte uçak düşürme hadisesinden sonra da çok ciddi kara propaganda yaptılar. Sonra ne oldu? Hepsini yediler, yuttular."

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) meselesi

Çavuşoğlu, "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarından, koronavirüsten ötürü Türkiye’ye dönmeyi talep eden çok mu? Böyle durumlarda Bakanlığınız neler yapıyor?" sorusu üzerine, bu gibi durumlarda, yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen Türk vatandaşları için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

"Ama burada önemli olan, vatandaşlarımızın döndükten sonra karantinaya tabi tutulması ya da o ülkenin vatandaşlarımızın çıkışına izin vermesi gerekiyor ki birçok ülke ve şehirlerde de kısıtlamalar oldu." diyen Çavuşoğlu, vatandaşların Türkiye'ye geldikten sonra 14 gün karantinaya tabi tutulduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi yine İtalya'da ve İran'da bazı vatandaşlarımız var. Onlarla da temaslarımız var. İnşallah onları da Türkiye'ye getirip, aynı şekilde karantina sürecinden sonra inşallah evlerine sağlıklı şekilde dönebilirler." dedi.

Türkiye'nin yıl boyunca dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç durumunda vatandaşlarına yardımcı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene 80 civarındaki vatandaşımız için yurt dışına uçak ambulans gönderdik ve vatandaşlarımızı ülkemize getirdik. Aynı şekilde koronavirüs konusunda, tabii daha hassas ve dikkatli davranıyoruz, o ülke seyahate izin verirse, orada karantinada değilse ve vatandaşımız da Türkiye'ye gelmek isterse, gelmek isteyen vatandaşlarımızı hiçbir zaman bırakmadığımız gibi bundan sonra da oralarda bırakmayız."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin koronavirüsüyle mücadeleyi başından beri ciddiye aldığının altını çizerek, Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemesine rağmen, yabancı katılımcıların da olması nedeniyle risk almamak adına Antalya Diplomasi Forumu'nu ertelediklerini anımsattı.

Koronavirüs konusunda Avrupa'nın hazırlıksız yakalandığını düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Avrupa'nın sağlık bakanı olmadığım için, Avrupa'nın aldığı tedbirleri değerlendirecek durumda değilim ama gördüğümüz bir şey var ki, Avrupa ülkeleri, ciddi boyuta gelmeden önce gerçek anlamda tedbir almadı. Bunu görebiliyoruz, bunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz." dedi.

İtalya'nın dün sınırda ve şehirlerde seyahatleri kısıtladığını, maçları iptal ettiğini ancak genel anlamda gerekli tedbirleri yeni almaya başladığını belirten Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın bu konuda daha duyarlı olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin ciddiye aldığını bazı ülkelerinse yeni tip koronavirüsün ciddiyetini daha yeni anlamaya başladığını söyledi.

- "Üçüncü sondaj gemimiz Doğu Akdeniz'e gidiyor"

Çavuşoğlu, üçüncü sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'e gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "Evet, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Üçüncü gemimiz geliyor. İlk iki gemimiz Kıbrıs etrafında sondajlarını devam ettiriyor. Bir tanesi 8. parselde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırları içinde sondaj yapıyor. Diğeri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat verdiği alanlarda bu çalışmaları sürdürüyor." yanıtını verdi.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de hem kendi çıkarlarını hem de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla bizim esasen, kıta sahanlığımızın batı sınırları daha önce belli değildi, şimdi bu anlaşmayla birlikte batı sınırlarını da belirledik. Dolayısıyla, kıta sahanlığımız daha da genişledi. Bu kıta sahanlığımızın içinde biz kendi gemilerimizle de sondaj çalışması yapabiliriz, bizimle bu konuda ortaklık yapmak isteyen ya da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ortaklık yapmak isteyen diğer ülkelerin şirketleriyle de, bu Katar şirketi de olabilir, İtalyan Eni şirketi de olabilir, BP de olabilir, ExxonMobil de olabilir. Herhangi biri olabilir veya Malezya'nın da biliyorsunuz, özellikle Hazar'da var Petronas, onların şirketi olabilir."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'nın kıta sahanlığı ile buluştuğu noktayı harita üzerinde gösteren Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı içinde kendi şirketleriyle ya da anlaşabilirse başka şirketlerle çalışma yürütebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu "Libya'nın kıta sahanlığı içinde de Libyalı şirketlerle ya da üçüncü ülke şirketleriyle ortak, Libyalılar da bunu uygun görürse, anlaşabilirsek yapabiliriz. Bu konularda da çok sayıda da görüşmeler de oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhataplarıyla görüşmelerinde de gündeme geldi. O ülkelerin şirketleriyle hem burada hem orada, Libyalılarla da anlaşırsak sondaj konusunda, yapabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin kıta sahanlığının uluslararası denizcilik hukukuna ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına uygun şekilde belirlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya ile anlaşmasının bu çerçevede yapıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Üçüncü (sondaj) gemiyle ilgili ise bu bölgede ihtiyaç duyarsak bu bölgeye, ama Karadeniz veya başka bir yerde ihtiyaç duyulursa ona göre tabii ki Enerji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli adımları atar." dedi.

(Bitti)

,Zuhal Demirci