Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

AA

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Aynı adanmışlık ve kararlılıkla daha nice zaferlere…" ifadesine yer verdi.