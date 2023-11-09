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        Haberler Dünya Ortadoğu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistin Başbakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistin Başbakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"a katılmak için gittiği Paris'te, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 01:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 01:17
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        Dışişleri Bakan Yardımcısı, Filistin Başbakanı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Yıldız yarın Paris'te yapılacak "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferansı" öncesinde Iştiyye ile görüştü.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle düzenlenecek konferansa, Filistin Başbakanı Iştiyye’nin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri (GKRY) Nikos Hristodulidis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ve çok sayıda STK temsilcisinin katılması bekleniyor.

        Konferans'ta İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası hukukun korunması ve insani yardımların bölgeye ulaşımının kolaylaştırılması konuları ele alınacak.

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