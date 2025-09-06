Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı | Son dakika haberleri

        Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Musa Kulaklıkaya getirildi. Diğer yandan bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 00:39 Güncelleme: 06.09.2025 - 03:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakan Yardımcılığı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

        BAZI BAKANLIK VE KURUMLARDA ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliğine İlhami Giray Şahin görevlendirildi.

        Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişlerinden Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan'ın ataması yapıldı.

        Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berker Özkan, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Güvey ile Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Bademler getirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.

        3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal görevden alındı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan Özmen ve Dursun Uyar, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Yüksek Fen Kurulu üyesi Mustafa Bakır, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın getirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu görevden alınırken, Bakanlıkta açık bulunan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz ile Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resmi Gazete
        #atama kararı
        #dışişleri bakanlığı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        YSK kararını verdi
        YSK kararını verdi
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Habertürk Anasayfa