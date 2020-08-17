Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından işbirliği imkanlarını ele almak ve anlaşmalar imzalamak üzere Haiti’ye geldi.

Çavuşoğlu, başkent Port-au- Prince'de Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph tarafından karşılandı. Basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapıldı.