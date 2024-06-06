Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dişini çektirdikten bir gün sonra kaldırımda ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Dişini çektirdikten bir gün sonra kaldırımda ölü bulundu

        Antalya'da döner ustası olarak çalışan 50 yaşındaki Murat Özgeriş, kaldırımda ölü bulundu. Özgeriş'in bir pansiyonda kaldığı, dün de dişini çektirdiği öğrenilirken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dün dişini çektirdi bugün ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya Muratpaşa'da Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, 50 yaşındaki Murat Özgeriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        BİR GÜN ÖNCE DİŞİNİ ÇEKTİRMİŞ

        Özgeriş'in kentte döner ustası olarak çalıştığı ve bir pansiyonda kaldığı, dün de dişini çektirdiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #ölüm
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Habertürk Anasayfa