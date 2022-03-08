Müzik uygulaması Spotify ve dijital haberleşme uygulaması Discord'da yaşanan erişim problemi sosyal medyada gündem oldu. Sportify çöktü mü, nedenaçılmıyor sorusunun cevabı sosyal medyada en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte 8 Mart Spotify ve Discord erişim sorusunu hakkında merak edilenler...

SPOTİFY VE DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan müzik programı Spotify ve online konferans programı Discord'un çöktüğü iddia edildi. 8 Mart Salı akşamı kullanıcılar Spotify ve Discord'a mobil ve bilgisayar üzerinden giremeyip çevrimdışı göründüğünü fark edince konu sosyal medyaya taşındı.

Spotify ve Discord'dan küresel açıdan yaşanan sorun ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Spotify ve Discord kullanıcıları bağlantı sorusunun Rusya – Ukrayna savaşıyla ilgili olup olmadığını da merak ediyor. Sportif ve Discord erişim sorusunu paylaşımları sosyal medyaya damgasını vurdu.