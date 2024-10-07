Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması

Discord’un kapanıp kapanmayacağına ilişkin soru işaretlerine Bakan Uraloğlu son noktayı koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un engellenip, engellenmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu. Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi, son durum ne?