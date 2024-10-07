Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan son dakika Discord açıklaması

        Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması

        Ülkemizde yaşanan son olaylardan dolayı Discord'un kapanması gündeme geldi. Özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması Discord'un Türkiye'de erişimi kısıtlanacak mı merak konusu oldu. Discord Kasım 2015 yılında oyuncuların daha iyi bir iletişim kurmasını sağlamak amacı ile kurulmuştu. Oyun içi sesli iletişimin zorlukları ile karşılaşmak istemeyen kullanıcılar için alternatif bir platform olarak çıkarılmıştır. Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi? İşte, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan son dakika Discord açıklaması ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Discord’un kapanıp kapanmayacağına ilişkin soru işaretlerine Bakan Uraloğlu son noktayı koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord’un engellenip, engellenmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu. Peki Discord kapanacak mı, erişim engeli geldi mi, son durum ne?

        • 2

          DİSCORD KAPANACAK MI?

          Discord, Türkiye'de erişilebilir durumdadır. Şimdilik herhangi bir kısıtlama yoktur.

          Sosyal medyada paylaşılan iddialar üzerine uygulamanın engellenip, engellenmeyeceği gündeme geldi.

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin Discord platformuna yönelik sorusunu yanıtladı.

          “YASAKÇI OLMAK İSTEMİYORUZ ANCAK…”

          Hafta sonu İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Uraloğlu, “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz.” dedi.

        • 3

          Bakan Uraloğlu, “Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok.” şeklinde konuştu.

          AİLELERE ÇAĞRI

          Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, “Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler.” ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa