Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Discord neden kapatıldı?

DİSCORD KAPANDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?

Discord kullanıcıları, 9 Ekim Salı saat 01.00 itibarıyla platforma erişim sorunu yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu. Bu noktada ‘’Discord kapatıldı mı, neden açılmıyor?’’ soruları gündeme geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

BAKAN TUNÇ’TAN DİSCORD ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord" isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir." Tunç, gençleri ve çocukları zararlı yayınlardan korumaya kararlı olduklarını belirterek şunları vurguladı:

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.

Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.