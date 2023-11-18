Dışarıdan bir kuğuya benzeyen bale dansçılarının zorluklarla dolu mücadelesi

"12 YAŞINDAN BERİ GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞIYORUM"

Bir balet olan Brooklyn Mack, The Guardian'a verdiği röportajda 12 yaşından beri bale dersi aldığını ve o yaştan beri günde 8 saat çalıştığını anlatıyor. "Tendonlarınız durmanız için bağırsa bile saatlerce pratik yapmanız gerekiyor."

Beş kat merdiven çıktıktan sonra bacaklarınızda olan yanmayı veya bir saat boyunca aralıksız eğilip kalktığınızı hayal edin. Evet... bale dansçıları bunun gibi süreçlerden geçiyor.