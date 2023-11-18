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        Haberler Yaşam Dışarıdan bir kuğuya benzeyen bale dansçılarının zorluklarla dolu mücadelesi

        Dışarıdan bir kuğuya benzeyen bale dansçılarının zorluklarla dolu mücadelesi

        Bale, hem göze hem de ruha hitap eden harika bir sanat. Bu sanatı icra eden dansçılar sahnede adeta bir kuğu gibi süzülüyor ama perde arkasında hem psikolojik hem de biyolojik olarak büyük bir mücadele var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 16:06 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:06
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        • 1

          Bale ve balerin/balet dediğimiz zaman aklımızda kuğu gibi süzülen, parmak uçlarında dans eden zarif dansçılar geliyor. Özellikle, balenin iknonik hareketi olan parmak ucunda yürüme hareketini gördüğümüzde hem daha fazla hayran oluyoruz hem de baleyi daha fazla seviyoruz. Bu hareket dışarıdan çok kolay gibi gözükse de aslında arkasında ter, kan ve gözyaşı barındırıyor diyebiliriz.

        • 2

          MEŞHUR BALE HAREKETİNİN ADI POINT

          Herkesin aşina olduğu parmak ucunda durma hareketine 'point hareketi' denir. Bu hareket adını point ayakkabılarından alır. Bu ayakkabılar bale dansçılarının parmak ucunda durmasını sağlayacak kadar sert; hareket etmelerine olanak tanıyacak kadar esnektir.

        • 3

          Ayakkabılar, dansçının ayağını iyice sarar ve vücut ağırlığının parmak uçlarında toplanmasını sağlar. Uzun, kısa, geniş veya dar olmak üzere birçok şekilde üretilirler.

          Bu hareketi yapabilmek için point ayakkabısıyla birlikte zeminin düz ve dansçı tarafından hissedilebilir olması da gerekir.

        • 4

          Bale, küçük yaşlardan itibaren alınması gereken bir eğitim ve kesinlikle zor ve yoğun bir şekilde vücut sınırlarını zorlamakla ilgili. Bale kolay gibi görünse de hem fiziksel hem de zihinsel çaba gerektiriyor.

        • 5

          "12 YAŞINDAN BERİ GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞIYORUM"

          Bir balet olan Brooklyn Mack, The Guardian'a verdiği röportajda 12 yaşından beri bale dersi aldığını ve o yaştan beri günde 8 saat çalıştığını anlatıyor. "Tendonlarınız durmanız için bağırsa bile saatlerce pratik yapmanız gerekiyor."

          Beş kat merdiven çıktıktan sonra bacaklarınızda olan yanmayı veya bir saat boyunca aralıksız eğilip kalktığınızı hayal edin. Evet... bale dansçıları bunun gibi süreçlerden geçiyor.

        • 6

          ERKEKLER 30, KADINLAR 40'TAN SONRA BIRAKIYOR

          Üstelik bu yoğun tempoya karşı bir bale dansçısı olmak kısa süreli bir kariyer çünkü çoğu ballet 30'lu yaşlar, kadınlar ise 40'lı yaşlardan sonra emekli oluyor.

          Üstelik kariyerleri boyunca bitmek bilmeyen sağlık sorunları ile yaşamayı öğrenmek zorundalar. Bale dansçıları nasır, kırık veya kararan tırnaklar, burkulan ayak bilekleri, çatlaklar gibi sorunlarla mücade etmek zorunda kalıyor.

        • 7

          BALE DANSÇILARI FORMUNU KORUMAK ZORUNDA

          Öte yandan Mack, klişeler ile de savaştığını söylüyor. Balenin bir hobi gibi algılanması, bale dansçılarının yemek yememesi gibi basmakalıp ve doğruyu yansıtmayan düşüncelerle sıklıkla karşılaştığını da ifade ediyor.

          Bale dansçılarının yemek yemediği ile ilgili mit tam olarak gerçeği ifade etmiyor ancak birçok balerinin yeme bozukluğu yaşadığı da biliniyor. Bale; dans ve sporun birleşimi doğal olarak dansçıların kilosuna ve beslenme düzenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor.

          Fotoğraf: AA

          Kaynak: The Guardian, Slate, School of Ballet, Gurnee Podiatry & Sports Medicine

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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