Dışarıdan almaya gerek kalmayacak! Leziz sokak simidi tarifi!

Dışarı çıkıp simit almak yerine, lezzetli sokak simitlerini evinizde yapmak istiyorsanız, bu tarif size göre. "Sokak simidi nasıl yapılır? Simit tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GEVREK SOKAK SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

Üzeri için:

SOKAK SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Ilık su ve mayayı derin bir kapta karıştırın. Yumurta ve şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 20 dakika yoğurduktan sonra en az bir saat beklemeye alın. Hamurunuzun üzerini kapamayı unutmayın. Kurumaması için nemli bez kullanmanızı öneririz. Dinlenen hamurunuzdan eşit ölçülerde bezeler çıkarın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin. Susamları biraz kavurup soğumaya bırakın. Pekmezi sulandırıp şekil verdiğiniz hamuru önce pekmeze sonra susama bulayıp yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dizin 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.