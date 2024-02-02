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        Haberler Yemek Yapma Dışarıdan almaya gerek kalmayacak! Leziz sokak simidi tarifi!

        Dışarıdan almaya gerek kalmayacak! Leziz sokak simidi tarifi!

        Sokak lezzetlerini evinize getirmeye hazır mısınız? İşte size, dışarıdan almanıza gerek kalmadan kolayca hazırlayabileceğiniz leziz sokak simidi tarifi! Sokak lezzetlerinin ev yapımı sıcaklığını ve tazeliğini yaşamak isteyenler için ideal bir tarif olan sokak simidi, pratik malzemelerle kolayca yapılabilir. İşte, sokak simidi tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:24
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        Dışarı çıkıp simit almak yerine, lezzetli sokak simitlerini evinizde yapmak istiyorsanız, bu tarif size göre. "Sokak simidi nasıl yapılır? Simit tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        GEVREK SOKAK SİMİDİ TARİFİ

        Malzemeler:

        • 1 adet yumurta
        • 2 su bardağı ılık su
        • 1 yemek kaşığı kuru maya
        • 1 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 tatlı kaşığı süt
        • Aldığı kadar un

        Üzeri için:

        • 1 çay bardağı su
        • 1 çay bardağı pekmez
        • 1 kase susam

        SOKAK SİMİDİ NASIL YAPILIR?

        Ilık su ve mayayı derin bir kapta karıştırın. Yumurta ve şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz ve un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yaklaşık 20 dakika yoğurduktan sonra en az bir saat beklemeye alın. Hamurunuzun üzerini kapamayı unutmayın. Kurumaması için nemli bez kullanmanızı öneririz. Dinlenen hamurunuzdan eşit ölçülerde bezeler çıkarın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin. Susamları biraz kavurup soğumaya bırakın. Pekmezi sulandırıp şekil verdiğiniz hamuru önce pekmeze sonra susama bulayıp yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine dizin 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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