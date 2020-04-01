Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin hayvanlarına muhtar bakıyor - AMASYA

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Maarif Mahallesi sakinlerinden 86 yaşındaki İsmail Sami ve 76 yaşındaki Minet Doğan çiftinin inek, tavuk ve köpeklerini mahalle muhtarı Yunus Kılıç besliyor.İneklerin yemlerini dışarıdan temin eden Kılıç, yaşlı çiftin bahçedeki diğer işlerine de yardımcı oluyor.
İsmail Sami Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, ihtiyaçlarının VEFA Sosyal Destek Grubu ile muhtar ve komşuları tarafından karşılanmasından mutlu olduklarını söyledi.
Muhtarlarına teşekkür eden Doğan, "Biz yaşlıyız, dışarı çıkamıyoruz. Devlet bizim dışarı çıkmamamız için muhtarları, polisleri bize yardımcı olsun diye görevlendirdi, hepsine teşekkür ediyorum. Herkes devlete inanırsa, devlete yardımcı olursa daha çok güzel olur. Devletime de muhtara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Muhtar Kılıç ise evde kalmalarını istedikleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "3-4 tane büyükbaş hayvanı var, tavukları var. Tavuklarının yemleri bitmiş, sağ olsunlar komşularımız almış getirmiş. VEFA Destek Ekibi gıda yardımda bulunuyor. Bizden de şöyle bir talepte bulundu: Samanının bittiğini, kendisinin dışarı çıkamadığını, bize saman ihtiyacının olduğunu söyledi. Biz de buradaki besici arkadaşları aradık, fiyatlarını öğrendik. Bir yerlerden temin ettik, getirdik. Yeter ki yaşlılarımız sağlıklı olsun, dışarı çıkmasınlar." diye konuştu.
Kılıç, evden çıkamayan diğer yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına da fırsat buldukça yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!