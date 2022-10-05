Dışarıdan kilitli iş yerinde ölü bulundu!

Bursa'da dışarıdan kilitli iş yerinde, bir çalışanın cansız bedeni bulundu.

Osmangazi ilçesi Orhangazi Altgeçidinde bulunan bir giyim dükkanında hareketsiz yatan bir kişiyi gören komşu esnaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Asma kilidi kırarak iş yerine giren ekipler, giyim dükkanında çalışan Ufuk S.'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Ufuk S.'nin cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.