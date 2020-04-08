08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerinin dış ticareti olumsuz etkilediği mart ayında, hava ve kara yollarıyla yapılan ihracatın payı düşerken, bu dönemde deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı 2,7 puan artış gösterdi.
Tüm dünyayı sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle alınan karantina önlemleriyle pazar ve talep daralmaları, Türkiye'nin ihracatında düşüşe yol açtı.
Çeşitli lojistik kanallarında yaşanan aksaklıklar dolayısıyla da ihracatın etkin ve güvenli bir şekilde devamı için dış ticarette insan temasını en aza indirecek alternatif taşıma modları arayışına girildi.
Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, ihracatın mümkün olduğunca aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla, "Temassız Ticaret" ve "Yerinde Gümrükleme" gibi önlemleri hayata geçirdi.
AA muhabirinin Bakanlığın geçici dış ticaret veri bültenlerinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19 etkilerinin görülmeye başlandığı mart ayında ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 17,81 azalışla 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhracatın taşıma şekillerine göre dağılımı incelendiğinde, mart ayında deniz yoluyla gerçekleştirilen ihracat 8 milyar 620 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.
Bu taşıma şeklini 3 milyar 702 milyon dolarla kara yolu ve 929 milyon dolarla hava yoluyla yapılan ihracat izledi.
İhracattaki düşüşe rağmen Mart 2020'de, deniz yoluyla yapılan ihracatın payının geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan artarak yüzde 64,2'ye yükselmesi dikkati çekti.
Demir yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı da bu dönemde 0,4 puan artışla yüzde 0,9'a çıktı.
Aynı dönemde, kara yoluyla gerçekleştirilen ihracatın payı ise 1,7 puan azalarak yüzde 27,6'ya, hava yoluyla yapılan ihracatın payı 0,5 puan düşüşle yüzde 6,9'a geriledi.
DENİZ YOLUNUN PAYI İTHALATTA DA ARTTI
İthalat Mart 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
İhracatta olduğu gibi ithalatta da deniz yolu, 11 milyar 44 milyon dolar ve yüzde 58,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Martta deniz yoluyla gerçekleştirilen ithalatın payının yıllık bazda yüzde 6,3 puan arttığı görüldü.
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