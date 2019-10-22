Bakan Pekcan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Törende konuşan Pekcan, dünyanın ticaret savaşları, korumacılık önlemleri ve Brexit'ten kaynaklanan değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu süreçte küresel ekonominin hızla daraldığını belirterek alışagelmiş pazarlardaki küresel ticaretin yavaşlaması sebebiyle de Türk ihracatçılarının kendilerine mutlaka yeni pazarlar bulmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu yeni pazarlara donanımlı iyi eğitilmiş gençlerle beraber ulaşılacağına inandıklarını dile getiren Pekcan, "Yeni pazarlarda uluslararası dış ticaret mevzuatına, ticaret hukukuna, ticaretin finansmanı konularına, yeni pazarların diline, kültürüne, alışkanlıklarına, talep ve beklentilerine hakim donanımlı yetişmiş gençlerimize ihtiyacımız var." dedi.

Pekcan, sadece mal ticaretinin değil hizmet ticaretinin de büyük bir ekonomi olduğuna dikkati çekerek "Türk dizileri de tahmin edemeyeceğiniz kadar farklı pazarlarda Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'da çok ciddi talep görüyor ve izleniyor. Bu diziler de Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar, telif hakları kapsamında da dağıtılıyorlar, bunlar da döviz kazandırıcı hizmetlerimizin arasına giriyor. Bütün bu sektörlerde çalışmamız için nitelikli eğitilmiş iş gücüne çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bunun yanında e-ticaret, e-pazarlama yöntemlerinin gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Pekcan, küçük ve mütevazı işletmelerin de e-ticaretten faydalandığını söyledi.

Pekcan, lojistiğin ve dış ticaretin finansmanının başlı başına bir uzmanlık alanı olduğuna işaret ederek "İlgi duyan gençlerimizin lise çağından itibaren bu eğitim sürecinin içinde yer almalarını istiyoruz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber her türlü eğitim desteğini vereceğiz. Türkiye'nin toplam dış ticareti 391 milyar dolar, buna hizmet ticaretini de eklediğimizde 462 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Buralarda iyi eğitimli gençlerimize çok çok ihtiyacımız var." değerlendirmelerinde bulundu.

GENÇLERE TAVSİYELER

Hazırladıkları protokol vasıtasıyla gençlere önerilerde bulunan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Dış ticareti başlı başına bir meslek olarak görmelerini ve bu mesleği araştırarak kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İngilizcenin yanında daha çok büyük pazarların dillerini bilmeniz sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Bugün Latin Amerika'da Portekizce ve İspanyolca konuşuluyor. Son üç yılda miktarları az olmakla beraber Latin Amerika ülkelerine ihracatımız artma trendinde. Bunun yanında Rusça, Çince, Japonca, Arapça eğitimlerini aldığınız zaman ülkelerin sosyopolitik yapısını analiz yapabileceksiniz, ülkelerin gündemlerini takip edebileceksiniz, tüketici zevklerini, tercihlerini, önceliklerini bilebileceksiniz. Bunlar sizin diğerlerine göre her zaman bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Bu dillere hakim gençlerimizde kariyer açısından da bir farklılık ve öncelik yaratacak. Bir önerim de hukuk eğitimi almak isteyen ya da hali hazırda hukuk lisansı yapan öğrencilerimizle ilgili, sadece Türkiye mevzuatına değil, uluslararası mevzuatlara da hakim olarak kendilerini, uluslararası hukuk düzeyinde geliştirmelerini öneriyorum. Hukuk alanında yetişmiş, uluslararası ticaret hukukuna vakıf arkadaşlarımıza çok ihtiyacımız var."

"İNANIYORUM TÜRKİYE GENELİNE DE YAYABİLİRİZ"

Bakan Pekcan, Bakanlığın en temel misyonlarından birisinin de dış ticarete yönelik etkinliğin arttırılması olduğunu dile getirerek bu konuda da firmalara destek olmaya devam ettiklerini aktardı.

Bakanlık olarak ticaret ve ihracat eğitimleri verdiklerini anlatan Pekcan, "Bugüne kadar 477 dış ticaret eğitiminden 22 bin 614 insan yararlanmış. Sadece 2019'da, 42 ilimizde 52 ayrı dış ticaret eğitim programından 2 bin 200 iş insanımıza ulaşmış bulunuyoruz. Aynı zamanda bakanlığımız artık il ziyaretleri yapıyor. Firmalara kapı kapı gidip onların taleplerini, beklentilerini, sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladıkları bu protokol sayesinde yeni becerilerle donanmış eğitimli iş gücüne ulaşabileceklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu protokol bizim duyurduğumuz ihracat ana planındaki hedeflerimizden birisiydi. O hedefi koymadan önce sayın Bakanıma sordum, 'Yapar mıyız Sayın Bakanım' dedim, 'Evet yaparız' dedi. Bugün hem Milli Eğitim Bakanlığının hem Ticaret Bakanlığının birimlerinin gayretleriyle çok şükür bugün bu seviyeye gelmiş bulunuyoruz. (Eğitim protokolü ile) Buradaki kalifiye insan kaynağı sayesinde hem dış ticaretteki bağlarımız güçlenecek hem de ihracatımızın artmasına ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlanmış olacak. Buradaki öğrencilerimize hem staj imkanı hem de kurs imkanı sağlamak üzere iş dünyamızla beraber çalışıyoruz. Şimdilik 4 ilimizde pilot proje olarak başlayacağız ama ben inanıyorum ki Türkiye geneline de yayabiliriz. Burada birçok gencimizde iş dünyasına dış ticaret uzmanı olarak atılma imkanı bulacak."