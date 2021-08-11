Dış ticaret endeksleri haziranda arttı

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,0, yakıtlarda yüzde 71,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 10,6 arttı.



İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 33,3, yakıtlarda yüzde 42,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 39,9 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 53,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 57,8, yakıtlarda yüzde 54,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 20,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 25,6 arttı.

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 49,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,9 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 19,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mayıs ayında 143,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak, 2021 Haziran ayında 147,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Haziran ayında 110,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 32,2 artarak, 2021 Haziran ayında 145,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mayıs ayında 110,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,4 azalarak, 2021 Haziran ayında 106,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Haziran ayında 97,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11,7 artarak, 2021 Haziran ayında 108,9 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Haziran ayında 102,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,7 puan azalarak, 2021 yılı Haziran ayında 91,6 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 12,3 puan azalarak 91,0 oldu.