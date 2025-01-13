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        Dış ticaret endeksleri açıklandı

        İhracat birim değer endeksi Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,3 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:05
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        Dış ticaret endeksleri açıklandı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

        Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 yükseldi. Endeks, Kasım 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 artarken yakıtlarda yüzde 10,1 azaldı.

        İthalat birim değer endeksi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 artarken yakıtlarda yüzde 1,6 azalış gösterdi.

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        MİKTAR ENDEKSİ

        İhracat miktar endeksi Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azaldı.

        Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,7, yakıtlarda yüzde 16,3 gerilerken imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 artış kaydetti.

        İthalat miktar endeksi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 10,6 arttı.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2024'te 146 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,5 artarak aynı yılın kasım ayında 151,2 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2023'te 156,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 azalışla 156,6 değerini aldı.

        Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, geçen yılın ekim ayında 125,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 artışla Kasım 2024'te 126,2 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2023'te 122,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,7 artışla geçen yıl kasımda 125,5 olarak kayıtlara geçti.

        İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2023'te 86,5 olan dış ticaret haddi, 1,6 puan düşüşle Kasım 2024'te 84,9 oldu.

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