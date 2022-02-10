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İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) %15,9, yakıtlarda %57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %9,4 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre %9,5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 17.1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %18,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1, yakıtlarda %25,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %16,5 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %15,1 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre %21,7 arttı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Aralık 2021

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 25.7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %21,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %45,1, yakıtlarda %112,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %31,2 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre %25,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3.3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,0, yakıtlarda %22,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,0 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %5,7 azaldı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre %1,3 azaldı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Aralık 2021

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5.2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Kasım ayında 151,0 olan ihracat miktar endeksi %5,2 artarak, 2021 Aralık ayında 158,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Aralık ayında 137,4 olan ihracat miktar endeksi %17,1 artarak, 2021 Aralık ayında 160,8 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0.8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Kasım ayında 114,8 olan ithalat miktar endeksi %0,8 artarak, 2021 Aralık ayında 115,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Aralık ayında 119,9 olan ithalat miktar endeksi %3,3 artarak, 2021 Aralık ayında 123,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI ARALIK AYINDA 82.8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Aralık ayında 97,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,8 puan azalarak, 2021 yılı Aralık ayında 82,8 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 16,1 puan azalarak 81,1 oldu. 2021 yılında ise, önceki yıla göre 12,5 puan azalarak 85,9 oldu.

Dış ticaret hadleri, Aralık 2021