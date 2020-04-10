10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 geriledi.
İthalat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,1 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 düştü.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4.1 YÜKSELDİ
İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 21,6 azaldı.
İthalat miktar endeksi de şubatta yıllık bazda yüzde 15,3 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51,9, yakıtlarda yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 artış kaydetti.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta 171,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 azalarak, şubatta 162,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Şubat 2019'da 153,2 olan ihracat miktar endeksi 0,5 artarak, bu yılın şubat ayında 153,9 olarak hesaplandı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ocakta 141,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalışla şubatta 138,2'ye geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın şubat ayında 114,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,4 artışla bu yıl şubatta 128,5'i buldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2019'da 101,7 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,1 puan artışla Şubat 2020'de 106,8 olarak kayıtlara geçti.
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