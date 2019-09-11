11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,9 düştü.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 10,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 düştü.
İthalat birim değer endeksi, temmuzda ayında yıllık bazda yüzde 3,9 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda 7,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 azaldı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ
İhracat miktar endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2, yakıtlarda yüzde 58, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 azalış kaydetti.
İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 4,8 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6 azaldı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Haziran 2019'da 146,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 artarak temmuzda 167,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın temmuz ayında 154,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,1 artarak Temmuz'da 2019'da 166,9 olarak gerçekleşti.
Bu yılın haziran ayında 116,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,1 artarak temmuzda 124 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Temmuz 2018'de 136,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,9 azalarak, bu yılın aynı ayında 130,2 oldu.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2018'de 103,3 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak bu yılın temmuz ayında 103,5 olarak kayıtlara geçti.
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