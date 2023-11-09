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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dış ticaret endeksleri eylül ayında geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret endeksleri eylül ayında geriledi

        Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre İhracat birim değer endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 , ithalat birim değer endeksi yüzde 17,1 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:29
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        Dış ticaret endekslerinde düşüş
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

        Buna göre, İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 11,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

        İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,1 arttı, yakıtlarda yüzde 13,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.

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        İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 43,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 geriledi.

        İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 12,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 arttı.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Ağustos ayında 129,6 iken 2023 Eylül ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 125,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Eylül ayında 114,8 iken 2023 yılı Eylül ayında yüzde 6,6 oranında artarak 122,3 oldu.

        İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Eylül ayında 72,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,0 puan artarak, 2023 yılı Eylül ayında 86,3 oldu.

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