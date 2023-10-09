Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.325,00 %-1,65
        DOLAR 27,7000 %0,32
        EURO 29,2319 %-0,01
        ALTIN 1.647,29 %1,34
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,32 %0,77
        BITCOIN 27.753,00 %-0,61
        GBP/TRY 33,7617 %0,00
        EUR/USD 1,0542 %-0,42
        BRENT 86,96 %2,81
        ÇEYREK ALTIN 2.693,32 %1,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dış ticaret endeksi ağustos ayında geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret endeksleri ağustos ayında geriledi

        Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine İhracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 16,1 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dış ticaret endeksleri ağustosta düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

        Buna göre, İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 arttı.

        İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 artış kaydetti.

        İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7 azaldı, yakıtlarda yüzde 46,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 azaldı.

        REKLAM

        İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 13,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 yükseldi.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Temmuz ayında 136,8 iken 2023 Ağustos ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 130,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Ağustos ayında 115,2 iken 2023 yılı Ağustos ayında yüzde 10,9 oranında artarak 127,7 oldu.

        İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ağustos ayında 74,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,6 puan artarak, 2023 yılı Ağustos ayında 86,8 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Habertürk Anasayfa