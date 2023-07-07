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        Dış ticaret endeksi mayıs ayında düşüş kaydetti

        Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Dış ticaret endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:36
        Mayıs ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
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        Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin dış ticaret endeks verilerini açıkladı.

        Açıklamaya göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8 ve yakıtlarda yüzde 38,2 düştü.

        İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5, yakıtlarda yüzde 47,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,4 yükseldi.

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        İTHALATTA BİRİM DEĞERİ AZALDI, MİKTAR ARTTI

        İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26,2, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,1 geriledi.

        İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 80,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6, yakıtlarda yüzde 13,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 38,6 artış gördü.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2023 Nisan ayında 144,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 azalarak, 2023 Mayıs ayında 143,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Mayıs ayında 145,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azalarak, 2023 Mayıs ayında 143,0 olarak kaydedildi.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2023 Nisan ayında 133,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak, 2023 Mayıs ayında 133,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Mayıs ayında 120,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,7 artarak, 2023 Mayıs ayında 140,0 oldu.

        İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Mayıs ayında 76,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,4 puan artarak, 2023 yılı Mayıs ayında 86,8 olarak kayıtlara geçti.

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