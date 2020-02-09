AA

İhracat seferberliğini tabana yayma hedefi çerçevesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) koordinasyonunda düzenlenen seminerler aracılığıyla ihracatçıların yoğun bulunduğu il ve ilçe merkezlerine kadar ulaşılarak, işletmeler dış ticaretin inceliklerinin yanı sıra sorunlarına yönelik pratik çözümler hakkında bilgilendiriliyor.

25 BİN İHRACATÇIYA ULAŞILDI

Bakanlık, 2019 yılında 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşuyla düzenlenen 94 dış ticaret bilgilendirme seminerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdi. Bu sayı 2011-2019 döneminde Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar düzenlenen 537 seminerle yaklaşık 25 bin ihracatçıya ulaştı.

İhracatçıları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla düzenlenen seminerlere, e-İhracat Stratejisi kapsamında bu yıl "e-ihracat/e-ticaret uygulamaları" sunumu da eklendi.

İLK TOPLANTI İZMİR'DE

Bu yıl da koordineli bir şekilde bilgilendirme seminerlerine devam edecek olan Bakanlık, 68 ilde 17 iş birliği kuruluşuyla 88 dış ticaret bilgilendirme semineri yapmayı planlıyor.

Bu yılki ilk toplantı ise Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TİM koordinasyonunda, İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.