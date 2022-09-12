Dış ticaret endekslerinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,2 yükseldi. Endeks, Temmuz 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 76 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artış gösterdi.
İthalat birim değer endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 27 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,3, yakıtlarda yüzde 131,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 yükseldi.
İhracat miktar endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.
İthalat miktar endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 11,3 arttı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 53,4, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8 ve yakıtlarda yüzde 15,3 azalış kaydetti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda 155,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 azalarak, temmuzda 147,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Temmuz 2021'de 143 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artışla bu yılın aynı ayında 146,6'ya yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda 113,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, temmuzda 115,1'e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Temmuz 2021'de 112,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,8 artarak, temmuzda 121,6 olarak kayıtlara geçti.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2021'de 91,6 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 15 puan azalışla bu yılın temmuz ayında 76,6'ya düştü.
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