Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, resmi istatistik programı kapsamında Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından 3'er aylık dönemler halinde yapılan Dış Ticaret Beklenti Anketi, katılımın yetersiz olması sebebiyle bu dönemde gerçekleştirilemedi.

Bu nedenle, bugün açıklanması beklenen Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlanamayacak.