Dış ticaret açığında sert düşüş

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Buna göre, ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar dolar, ithalat yüzde 10,7 azalarak 27 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 8,7 milyar dolardan, 5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında yüzde 71,2 iken, 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5'e yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Ağustos ayında yüzde 2,5 artarak 19,7 milyar dolardan, 20,2 milyar dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,6 azalarak 21,7 milyar dolardan, 20,5 milyar dolara geriledi. REKLAM Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,7 azalarak 40,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu. .png DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 33,5 AZALDI Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 33,5 azalarak 82,6 milyar dolardan, 54,9 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 66,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,7'ye yükseldi.

.png Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170,8 milyar dolar, ithalat yüzde 8,6 azalarak 225,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.