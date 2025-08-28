Dış ticaret açığı temmuzda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 yükselişle 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat da yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar oldu.

REKLAM advertisement1

Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 6 milyar 444 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2024'te yüzde 75,5 iken geçen ay yüzde 79,5 olarak belirlendi.

REKLAM

Ocak-temmuz döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 yükselişle 212 milyar 220 milyon dolar oldu.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artışla 55 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2024 döneminde yüzde 74,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,7'ye geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan 23 milyar 108 milyon dolara çıktı. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 olarak kayıtlara geçti. Temmuzda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 1 milyar 970 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 696 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolarla ABD, 1 milyar 504 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyar 100 milyon dolarla İtalya izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,4'ünü oluşturdu. İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA Ocak-temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı, 12 milyar 880 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 856 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 407 milyon dolarla ABD, 7 milyar 754 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 602 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine karşılık geldi.

Temmuzda ithalatta ise ilk sıra, Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 638 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 3 milyar 561 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 6 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 736 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 545 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,2'si olarak belirlendi. Ocak-temmuz dönemindeki ithalatta da ilk sırada, 28 milyar 594 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 25 milyar 267 milyon dolarla Rusya, 17 milyar 647 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 995 milyon dolarla ABD ve 9 milyar 529 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'u olarak hesaplandı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 5,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 11,2, ithalat yüzde 5,4 yükseldi. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Temmuzda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde, ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7'yi buldu. Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı, yüzde 83,6 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 olarak kaydedildi. Ocak-temmuz döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti. Özel Ticaret Sistemi'ne göre de temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,2 artarak 22 milyar 649 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 8,3 yükselişle 29 milyar 391 milyon dolara çıktı. Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 0,4 azalarak 6 milyar 771 milyon dolardan 6 milyar 741 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2024'te yüzde 75,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 77,1'e yükseldi. Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarak 141 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 7,4 yükselişle 198 milyar 159 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı, yüzde 12,3 artarak 50 milyar 16 milyon dolardan 56 milyar 177 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Temmuz 2024 döneminde yüzde 72,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71,7'ye geriledi.